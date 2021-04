SuperLega, Gasperini: “Noi abbiamo rischiato di non giocare più” | News

Gian Piero Gasperini, al termine del match tra Atalanta e Bologna, ha parlato della SuperLega, ribadendo di essere contrari alla competizione

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al termine del match tra i bergamaschi e il Bologna, con la gara vinta dai nerazzurri per 5-0, ha parlato della SuperLega ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "Abbiamo alzato il target rispetto a 5 anni fa, si parla tanto ma alla fine i bilanci sono importanti e non possiamo comprare giocatori fuori mercato. Anche il Bayern Monaco ha il bilancio a posto e ha vinto tutto. Se i debiti devono pagarli tutti... Noi abbiamo rischiato di non giocare più, stasera la partita poteva non contare nulla, così come quella contro la Roma. E tutto per preservare dodici società. Il calcio è uno sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto che fosse finito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real Madrid. Se ci avessero invitato non ci sarei andato". Arriva un'offerta monstre della Juventus per Donnarumma: le cifre nella nostra esclusiva