SuperLega, co-presidente JP Morgan: ‘Niente danni a livello di reputazione’

Il co-presidente di JP Morgan, Daniel Pinto, ha rilasciato un'intervista dove parla della SuperLega: ecco le parole del Chief Officier

Intervenuto ai microfoni di 'Bloomberg', il co-presidente e Chief Operating Officier di JP Morgan, Daniel Pinto, ha parlato della SuperLega. Queste le sue parole. "Ci aspettavamo che ci fosse molta emotività in gioco, in fondo si tratta di calcio, ma non ci saranno danni a livello di reputazione. Abbiamo messo a disposizione un prestito per un cliente e non dobbiamo decidere noi cosa sia meglio per il calcio britannico ed europeo. Ci auguriamo che le squadre della Superlega, la UEFA, la FIFA e i campionati nazionali si riuniscano e decidano assieme quale sia la strada giusta per tutti. Se l'accordo della SuperLega sarà portato a termine o se ci sarà qualsiasi altra strada attraverso la quale potremo dare supporto al mondo del calcio, lo faremo".