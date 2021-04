SuperLega, Ceferin minaccia Real Madrid, Barcellona e Juve: le sue parole

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, si scaglia nuovamente contro i club rimasti dentro la SuperLega. Milan escluso dall'invettiva

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista al 'Daily Mail'. Argomento? La SuperLega, ovviamente. Con le conseguenti e possibili punizioni per le squadre che, ancora oggi, sono rimaste all'interno del progetto nato e praticamente defunto nel giro di 48 ore.

"Per me ci sono tre gruppi di questi 12 - ha detto Ceferin -. I sei inglesi, che sono usciti per primi, poi gli altri tre (Atlético Madrid, Milan, Inter) e poi quelli che pensano che la Terra sia piatta e che la SuperLega esista ancora (il riferimento è a Real Madrid, Barcellona e Juventus)".

"E c'è una grande differenza tra questi. Ma tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo? Vedremo. Non voglio dire procedimento disciplinare, ma deve essere chiaro che ognuno deve essere ritenuto responsabile, anche se in modo diverso. È la decisione del Comitato Esecutivo? Vedremo. È troppo presto per dirlo", ha detto Ceferin.

Il Presidente della UEFA, quindi, ha ringraziato il calcio inglese, in particolare i tifosi inglesi, per il ruolo che hanno svolto nel naufragio del piano della SuperLega. Ha riconosciuto che la UEFA ha bisogno di ascoltare l'opinione dei tifosi. Anche perché, a quanto pare, è disposta a rivedere le nuove proposte di Champions League.

Dal 2024, come noto, il format cambierà, portando le squadre da 32 a 36. Ma la nuova formula della Champions League non piace molto: è già stata criticata dai manager di Liverpool e Manchester City, ovvero Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Ceferin ha inoltre sottolineato come i proprietari dei club stiano spingendo per giocare meno partite. Questo, però, vorrebbe dire avere meno soldi per allenatori e giocatori.

Il Presidente UEFA, poi, si è detto disponibile a rinunciare ai due posti extra in Champions, quelli riservati ai club in base al loro record storico. Ha concluso, poi, affermando come la passione e l'organizzazione che hanno visto, di fatto, soffocare la SuperLega devono trovare riscontro nella lotta al razzismo nel mondo del calcio.