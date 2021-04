Stromberg: “Champions League? Ecco le squadre che entreranno”

Glenn Peter Stromberg, ex calciatore svedese, ha detto la sua sulla corsa alla Champions League. Ecco le squadre che entreranno

Glenn Peter Stromberg, ex calciatore svedese, ha detto la sua sulla corsa alla Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Milan, Atalanta e Juventus in Champions. Fuori il Napoli e le romane. Le sorprese sono due: in negativo la Juventus, che partiva per conquistare lo scudetto e invece ora dovrà lottare per un posto in Champions. In positivo invece dico l'Atalanta: sono tre anni che a Bergamo i sogni diventano realtà, ma a volte ci si dimentica da dove arriva la squadra nerazzurra. Quando ci giocavo io, salvarsi era il nostro scudetto e più o meno è sempre stato così nella storia del club. Confermarsi a questi livelli è un'impresa incredibile per la Dea, tanto che anche all'estero la tengono d'occhio in molti".