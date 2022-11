Strinic: “Rebic ha avuto problemi fisici, ma adesso sta bene ed è tornato”

Intervistato da 'SerieANews.com', Ivan Strinic ha parlato di Ante Rebic. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan: "Ho sentito Ante, ha avuto dei problemi fisici ed è stato un po' fermo. Adesso è tornato e sta bene dato che lui è forte. Quando giochi al Milan non è facile essere titolare, ci sono tanti giocatori e se perdi posizioni è difficile tornare e giocare subito in ogni partita. Secondo me lui ha il suo posto nel Milan. Rebic non è un centravanti, deve giocare a destra o a sinistra anche se quando Ibrahimovic è stato infortunato ha segnato tanti gol". Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".