Stringara: “Milan? Ora c’è equilibrio e logica. L’Inter ha il fiato corto”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo Stringara ha parlato del Milan dopo la vittoria nelle semifinali di Coppa Italia contro l' Inter : "Chiaramente il Milan in questa maniera di giocare libera di più Theo Hernandez e Jimenez. Ora c'è più equilibrio, è un'altra squadra che adesso si può definire tale. Prima, complice anche Conceicao, mi divertiva ma alla fine prendeva anche molti gol e sembrava tutto improvvisato. Ora c'è una logica. L'Inter? La squadra ha il fiato corto, per una questione sia fisica che mentale. Forse anche le seconde linee non hanno la stessa importanza delle prime. E poi forse può incidere la testa proiettata già alla Champions".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "L'Inter? Vediamo cosa succederà e poi giudicheremo. Dipende anche da come perdi .Se perdi la finale di Champions, o se arrivi a pari punti all'ultima col Napoli...dipende da come matureranno le cose. L'importante non è vincere ma lottare per vincere. Dire che sarebbe una stagione fallimentare è sbagliato".