Stramaccioni: “Sorpreso più da Thuram che da Pulisic. Ecco perché…”

Andrea Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro, ha fatto un confronto tra Christian Pulisic e Marcus Thuram in vista di Inter-Milan

Andrea Stramaccioni , ex tecnico nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport', in vista di Inter - Milan . Tra le varie tematiche affrontate, anche quella del confronto tra Marcus Thuram e Christian Pulisic . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Andrea Stramaccioni in vista di Inter-Milan

"Se sono sorpreso dalla velocità nell’ambientarsi di Thuram e Pulisic? I complimenti vanno fatti soprattutto a Thuram. Perché è andato a giocare in una squadra molto codificata, in cui gli attaccanti giocano in combinazione e in opposizione. Vale a dire quando uno attacca lo spazio l’altro deve venir fuori, quindi il suo tempo di adattamento non è stato soltanto mentale/ambientale, ma anche tecnico tattico. Su Pulisic sono meno sorpreso perché lui è... un giovane-vecchio e perché già conosceva alcuni nuovi compagni che ha trovato al Milan".LEGGI ANCHE: Inter-Milan, tutte le differenze tra le due società >>>