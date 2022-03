Stramaccioni: “Scudetto? Milan più continuo, ma Inter più attrezzata”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Le dichiarazioni su Milan, Inter, Napoli e Juventus

Andrea Stramaccioni , ex allenatore nerazzurro, ora all'Al Gharafa in Qatar, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Se il Milan sembra la squadra più continua, l'Inter rimane la squadra più attrezzata. Poi non manca l'opinione anche su Napoli e Juventus. Queste le dichiarazioni riportate dall'agenzia ANSA.

"Corsa scudetto? E' il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni. Il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l'Inter. Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juve sta riguadagnando terreno alle loro spalle. La Roma ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League. Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita".