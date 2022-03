Calciomercato Milan – Lascia il Man United a zero: i rossoneri ci pensano

Il mercato del Milan è già incandescente. Nonostante manchino ancora due mesi dall'inizio della sessione estiva di trasferimenti, i rossoneri sono già attivi in ambito calciomercato. In estate, infatti, alcuni calciatori potrebbero lasciare il Diavolo. Tra questi, Franck Kessié, il quale ha già trovato l'accordo con il Barcellona, così come potrebbe dire addio anche Alessio Romagnoli, sempre più vicino alla Lazio. Inoltre, anche in avanti, non sono sicuri di restare sia Samu Castillejo che Junior Messias, dunque urge anche un rinforzo sulla fascia destra del campo. A tal proposito, il Milan potrebbe fiondarsi su un grande calciatore del Manchester United.