Milan, Stramaccioni: “Pioli? Se fosse arrivato l’assist di Jovic…”

"Fare l'allenatore è il lavoro più difficile di tutti. Stimo molto Pioli, è un allenatore in gradi di crescere e modellarsi in relazione al materiale tecnico a disposizione, non è da tutti. Ieri Giroud ha palesemente non gradito il cambio, il secondo di fila dopo Milan-Juve. Poi però se la spizzata di Jovic risulta decisiva per Calabria, si sarebbe parlato di mossa azzeccata di Pioli. I tecnici sono sempre al centro del mirino".