Stramaccioni: “Leao? Prima splendido solista, ora direttore d’orchestra”

Andrea Stramaccioni , ex tecnico nerazzurro e attualmente opinionista tv, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport', in edicola questa mattina, in vista del derby Inter - Milan . Una delle tematiche su cui ha posto l'accento è stata quella relativa alla crescita di Rafael Leao . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Andrea Stramaccioni su Rafael Leao

"Prima era uno splendido solista, ora invece ha preso lui la bacchetta in mano dell’orchestra. E questo credo sia stato favorito proprio dall’addio di Ibrahimovic. Lui era un cattedratico per il carisma che esprimeva e il suo addio ha creato un vuoto dove sono riusciti a inserirsi come leader giocatori che prima erano meno esposti. Tra questi c’è Leao che, insieme ad altri compagni, ha preso in mano un’orchestra che aveva perso il suo direttore". LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan