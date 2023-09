Stendardo: “Gasperini ha personalità e per fare l’allenatore ne serve tanta”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Guglielmo Stendardo ha parlato di Gian Piero Gasperini dopo le critiche ricevute da Joakim Maehle: "Io con Gasperini ho avuto un rapporto di soli sei mesi, visto che poi sono andato a Pescara. Io ho giocato pochissimo perché lui aveva fatto una rivoluzione per utilizzare i giovani. Alla fine, per me, ha avuto ragione visto che l’Atalanta è diventata un modello per tutti. La Dea è stata una regina di questo calciomercato per le plusvalenze".