Milan, Stellone: “Difficile mantenere la motivazione e la concentrazione”

Il Milan ha vinto contro il PSG in Champions League rilanciandosi per una qualificazioni agli ottavi della coppa europea. I rossoneri, però, non sono riusciti a recuperare in campionato, pareggiando contro il Lecce. Della situazione del Diavolo ne ha parlato anche l'ex calciatore e allenatore Roberto Stellone. Ecco il suo parere a Tuttomercatoweb.