Stella Rossa-Milan, Pioli: “Maldini ha ragione. Ecco il nostro obiettivo”

Stella Rossa-Milan, le parole di Pioli a Milan TV

Stefano Pioli ha parlato a microfoni di Milan TV alla vigilia di Stella Rossa-Milan. Ecco cosa ha detto: “La Stella Rosa rappresenta per il Milan un passaggio importantissimo. Volevamo tornare in Europa e provare queste emozioni. Nessuno di noi si può dimenticare le soddisfazioni, le gioie, le emozioni della vittoria di Rio Ave ai rigori, e quindi queste gioie dobbiamo portarle in campo domani sera. Vogliamo provare a essere una sorpresa anche in questa competizione”.

Sul calendario: “Sicuramente arrivano tanti impegni che diventano ancora più importanti e decisive sia in campionato e in Europa League. Adesso dobbiamo dimostrare di essere una squadra all’altezza, ma abbiamo le capacità e le qualità per poterlo fare. Possiamo arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni”

Sulla squadra: “Siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di certi palcoscenici per dimostrare le proprie qualità per crescere, per capire tante situazioni. Mi allaccio anche all’intervista che poco tempo fa ha fatto Maldini in cui diceva che il Milan per tornare a certi livelli avrebbe bisogno di due anni di Champions League. Il nostro obiettivo è questo. Abbiamo due competizioni per riuscirci”.

Intervista a Calabria: aneddoti su Ibra, famiglia e PlayStation >>>