Stankovic: “Scudetto? L’Inter ha il destino nelle proprie gambe”

Milan-Stella Rossa, le parole di Stankovic

Il tecnico Dejan Stankovic, in vista di Milan-Stella Rossa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Stankovic si è soffermato sulla lotta scudetto tra la squadra di Stefano Pioli e l’Inter.

“Derby di domenica scorsa? L’Inter ha giocato benissimo il derby, e ora, come si dice in Serbia, ha il destino nelle proprie gambe. Si vede il lavoro di Antonio Conte, è uno duro, tosto che non molla mai”. Non solo scudetto, ma anche calciomercato: pronto l’acquisto di un attaccante>>>