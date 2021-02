Stankovic: “Inter, spero nello Scudetto. Conte duro, tosto: non molla mai”

Stankovic sulla lotta Scudetto che vede coinvolta la ‘sua’ Inter

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex calciatore, in Italia, di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013), ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGI QUI L’INTEGRALE) al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

In merito il derby vinto domenica scorsa dall’Inter sul Milan, Stankovic ha detto: “L’Inter ha giocato benissimo ed ora, come si dice in Serbia, ha il destino nelle proprie gambe. Nella squadra si vede la mano di Antonio Conte, uno duro, tosto e che non molla mai. È un grande allenatore e mi piace perché ha migliorato molto il gruppo”.

“Certi progressi non si ottengono per caso. L’Inter è organizzata, quadrata e sa sempre cosa fare. D’accordo, avrà pure una rosa forte, ma è lassù soprattutto grazie al lavoro”, ha proseguito Stankovic che, in maglia nerazzurra, ha totalizzato 326 gare, segnato 42 reti e vinto ben 15 trofei, tra cui 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League ed un Mondiale per Club.

Inter, dunque, favorita per lo Scudetto? La riflessione del suo ex calciatore: "A questo punto dipende da loro perché sono davanti, e, anche se hanno un vantaggio esiguo, certe vittorie contro Juventus, Lazio e Milan sono importanti per il morale e l'autostima. Non voglio gufare e mi limito a parlare da ex e da tifoso. Spero nello Scudetto e mi auguro con tutto il cuore che l'Inter lo conquisti".