Spezia, Thiago Motta: “Ci manca un rigore. Spesso veniamo penalizzati”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha chiamato a gran voce un rigore dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ecco la protesta

Sassuolo-Spezia, partita valida per la 30^ giornata di Serie A, è terminata con un sonoro 4-1 a favore della squadra di Alessio Dionisi. Un risultato che, secondo Thiago Motta, è stato viziato da un rigore non fischiato su Kovalenko. L'allenatore dello Spezia, ai microfoni di 'DAZN', non solo ha sottolineato l'episodio, ma ha anche invitato gli arbitri a non penalizzare la sua squadra come spesso, a suo avviso, accade. Queste le dichiarazioni: "Sono d'accordo sugli episodi arbitrali, l'arbitro ha fatto bene e solo su Kovalenko c'era rigore. Non sapremo mai quanto avrebbe potuto cambiare, però l'arbitro non lo ha visto e noi continuiamo per la nostra strada, stando attenti a questi episodi perché spesso siamo noi ad essere penalizzati".