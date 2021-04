Spezia, Peluso: “Pobega? E’ un profilo internazionale” | News

Mauro Peluso, direttore generale dello Spezia, ha parlato di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al club spezzino

Mauro Peluso, direttore generale dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Peluso si è soffermato a parlare di Tommaso Pobega, calciatore in prestito dal Milan: "È un profilo internazionale, ha fatto bene anche in Under 21. Abbiamo riscatto e controriscatto. Ma oltre a Pobega abbiamo ragazzi di nostra proprietà come Nzola, Gyasi, Maggiore che sono diventati patrimonio. Però, come detto, prima la salvezza”. Intanto il Milan pensa al calciomercato: ecco il sostituto di Meite.