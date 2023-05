Spezia-Milan, Pioli: “Avevamo in testa la partita di martedì”

Sulle assenze: «Le tante assenze non aiutano in un momento di impegni continui e difficili ma dobbiamo fare comunque di più, indipendentemente da chi c’è e chi no. I recuperi di Leao, Krunic e Messias? Non erano in grado di giocare questa partita ma stiamo facendo di tutto per recuperarli per il derby. Speriamo siano tutti a disposizione per avere più scelte. Se Rafa sarà convocato giocherà titolare? Credo di sì». LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un nuovo nome per il centrocampo