Spezia-Milan, Pioli: “Dobbiamo giocare ai nostri livelli”

Se c'è rammarico per non essere al top: "Quattro giorni prima della partita d'andata avevamo giocata una delle migliori partite della stagione, contro la Lazio. Poi i primi venti minuti del derby hanno condizionato la partita. La partita dovrà essere più simile al secondo tempo, poi proviamo a far sì che gli episodi siano a nostro vantaggio per provare a ribaltare il risultato. Non avere al completo i giocatori più forti ti toglie qualcosina. Vedremo per la partita di ritorno. E' chiaro che dobbiamo giocare ai nostri livelli, dobbiamo giocare da Milan". LEGGI ANCHE:Milan, principio di accordo con Kamada >>>