Spaziante: “Doppie proprietà? Si apriranno scenari sul calciomercato”

Sulla UEFA che potrebbe fermare le doppie proprietà: "La strada intrapresa pare quella. Le mosse di tanti grandi proprietari a livello continentale porteranno l’UEFA ad aprire a questa possibilità. Per ora l’unico caso era stato quello di Red Bull, ma i casi sono aumentati di molto negli ultimi anni. Si apriranno scenari tutti da scoprire sul calciomercato, come stiamo scoprendo mano a mano quel che succede in casa Chelsea".