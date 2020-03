Spalletti: “Ringrazio il Signore per avermi fatto allenare Totti”

NEWS ROMA – Luciano Spalletti, ex allenatore di Francesco Totti ai tempi della Roma, ha speso parole al miele per l’ex capitano giallorosso. Il tutto è avvenuto in occasione dell’inaugurazione della settima edizione del Corso di Team Manager dell’Università LUISS.

Spalletti, a proposito di Totti, ha dichiarato: “Io sono uno fortunatissimo perché ho avuto la possibilità di allenarlo e vederlo nel quotidiano, non solo nelle partite come voi. E oltre ai gol che ha fatto in partita, ce ne sono stati molti di più negli allenamenti a cui sono affezionato. Ringrazio lui prima di tutti per avermeli fatti vedere. Facciamo che si ringrazia anche Gesù per avermi, e averci, concesso questa cosa qui”.

