Napoli, Spalletti: “Periodo per rimettere a posto le cose”

Luciano Spalletti guarda il Mondiale o pensa alla ripartenza? "Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c'è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte".

Come se la immagina la ripartenza e se sarà veramente un altro campionato? "Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e sicuramente alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me cade a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo fino all'infinito era impossibile. E' possibile fare un bel periodo, staccare e un altro buon periodo". Calciomercato – Colpi da ‘Black Friday’: c’è anche un acquisto del Milan