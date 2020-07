Spalletti: “Fonseca? E’ bravo, la Roma lo lasci lavorare”

ULTIME NEWS – Luciano Spalletti, ex tecnico di Roma e Inter, ha rilasciato un’interessante intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A: “Il calcio è il cuore del mondo e batte allo stesso modo ovunque e chi lo ama non gioca mai in trasferta, gioca sempre in casa. Questa installazione è nata dalle passioni che ho avuto nella vita. Ci sono più cose dentro. Il calcio con cui ho consumato chilometri e chilometri di strada acchiappando tutte le sensazioni più belle. C’è la campagna e la natura perché la mia famiglia ha sempre vissuto in campagna”.

Sulla Roma: "La mia filosofia di calcio offensivo ritrovata in Paulo Fonseca? Per me è sempre stato un obiettivo fare calcio offensivo, un calcio in cui si segna gol, si va all'attacco e si sfida l'avversario. Fonseca ha portato questo calcio volto all'attacco, lui vuole fare calcio offensivo e ha ben chiaro il disegno che vuole portare avanti. E' stato bravo anche ad adattarsi al nostro campionato e qualcosa l'ha modificata. Se lo fanno lavorare farà godere al pubblico di Roma del calcio godibile sotto tutti gli aspetti".