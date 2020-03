NEWS SERIE A – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Quelli che il calcio‘, in onda su ‘RaiDue‘, votando, di fatto, per la sospensione del campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni di Spadafora: “Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato, ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto”. Ecco, invece, come la Lega Serie A si è espressa, in un comunicato ufficiale, su quanto sta accadendo in Italia: continua a leggere >>>

