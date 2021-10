Sottosegretario Costa: ‘Capienza al 100% entro l’anno obiettivo alla portata’

Il Sottosegretario Costa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibilità di vedere gli stadi pieni al 100% nei prossimi mesi

Intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su 'Gr Parlamento', il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha parlato della possibilità di rivedere gli stadi con il 100% della capienza. Queste le sue parole. "​La capienza negli stadi al 100% entro l'anno credo sia un obiettivo alla portata. Il via libera per la capienza al 75%? Questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà questa risposta tanto attesa dal mondo dello sport e del calcio. Subito dopo l'obiettivo è arrivare al 100%. I dati della pandemia e della vaccinazione sono positivi, credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di dare delle prospettive e dei segni tangibili di un ritorno alla normalità. Anche la capienza negli stadi è un segno tangibile e importante". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto