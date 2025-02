Sorrentino: “Milan? Cambiano i tecnici ma i problemi rimangono gli stessi…”

Intervenuto al podcast "Tutti in the box", Stefano Sorrentino ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao

Intervenuto al podcast "Tutti in the box", Stefano Sorrentino ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "Sembrava che Pioli fosse stato il peggiore allenatore della storia del Milan, però intanto anche già solo un discorso di cessioni e di plusvalenze con giocatori sconosciuti che ha portato, ha fatto giocare e li ha portati in semifinale di Champions League… Oggi vediamo quali sono i reali problemi del Milan, perché comunque cambiano gli allenatori e cambiano i giocatori...".