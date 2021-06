Sorrentino: “Donnarumma? Sapeva a cosa andava incontro” | News

L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo addio al Milan

L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo addio al Milan. Ecco cosa ha detto: "Gigio è un campione, anzi un campionissimo. Sapeva a cosa andava incontro, sicuramente risponderà sul campo dimostrando di essere tra i più forti al mondo, come del resto ha ampiamente già fatto. E' forte pure dal punto di vista mentale: se non lo sei, non debutti in A a 17 anni con una maglia come quella del Milan che è assai pesante. Confido molto in Gigio".