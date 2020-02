Sonetti: “Gasperini al Milan? Sta bene all’Atalanta”

NEWS MILAN – Nedo Sonetti, ex allenatore di tante squadre in Serie A, ha parlato della carriera di Gian Piero Gasperini, vero e proprio deus ex machina dell’Atalanta. Queste le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di ‘TMW Radio‘: “Gasperini era andato all’Inter, poi è stato mandato via. Non c’è pazienza in certi ambienti e questo è un difetto italiano. E anche i giornalisti non sono esenti da colpe. Lui al Milan? Lui sta bene all’Atalanta. Il Milan deve correre forte per poterla agguantare. Sta bene a Bergamo, è una città meravigliosa”. Al Milan, però, nella stagione 2020-2021, potrebbe esserci davvero un altro tecnico invece di Stefano Pioli: per le ultime, continua a leggere >>>

