Sollitto: “Theo-Leao? La multa del Milan sarebbe ingrata”

Vincenzo Sollitto , noto scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'CalcioNews24' in merito al caso Rafael Leao - Theo Hernandez in Lazio - Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Vincenzo Sollitto sul caso Leao-Theo

«Cosa sia successo di preciso non lo so. Immagino non abbiano condiviso la scelta tecnica dell'allenatore. Al massimo, può "discretamente" invitare i due calciatori, richiamandoli al loro dovere, nel rispetto dello spogliatoio (appunto) e dello staff tecnico. Se fosse il caso, riporta quanto accaduto al management. Ma la cosa più ingrata avviene nel momento della multa della società. Laddove avvenisse, dovrà presentarsi dai calciatori coinvolti e fargli firmare la presa visione della multa comminata».