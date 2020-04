Sodinha su Ronaldinho: “Casa sua una discoteca, abbiamo fatto le 6 di mattina”

ULTIME NEWS – Felipe Sodinha, calciatore del Modena, è intervenuto in una diretta Instagram sul canale di Gianluca Di Marzio. Il brasiliano ha raccontato un aneddoto su una festa organizzata da Ronaldinho nel suo periodo milanista. Ecco cosa ha detto: “Io ero all’Udinese ed ero amico di Siqueira che mi ha presentato a sorpresa Ronaldinho a Milano, siamo andati a casa sua e sembrava una discoteca. Non capivo dove stavamo andando, l’ho saputo solo quando ho incontrato Dinho per le scale: è sempre stato il mio idolo, sono stato a guardarlo tutta la sera, era pieno di f**a! Sono stato lì fino alle 6 di mattina e avevamo gli allenamenti alle 10 del giorno dopo“. Era la stagione dello Scudetto 2010/2011: chissà se l’allora allenatore Massimiliano Allegri ne venne a conoscenza… Intanto ecco chi è Almstadt, possibile prossimo direttore sportivo del Milan >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android