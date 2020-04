Almstadt nuovo DS del Milan di Gazidis: ecco chi è

ULTIME MILAN – Il calcio di oggi, anche per i grandi club come il Milan, sta cambiando. Prima di guardare al lato sportivo, soprattutto sul mercato, bisogna guardare al lato economico. A tal riguardo Ivan Gazidis ha le idee chiarissime ed è per questo che ha voluto al proprio fianco fin da subito Hendrik Almstadt, preparato con un master ad Harvard. I due avevano già lavorato fianco a fianco all’Arsenal, per ben cinque anni, dalla stagione 2010/11 a quella 2014/15.

L’anno dopo è passato all’Aston Villa, dove ha intrapreso il ruolo di direttore sportivo per la prima volta, proprio quello che andrebbe a ricoprire adesso al Milan. Tuttavia, lo ha svolto solo per qualche mese. Al Milan si augura di avere più possibilità e più tempo, ovviamente però affiancato da Gazidis e soprattutto con ogni probabilità da Ralf Rangnick. L’obiettivo sarà quello di scegliere giocatori di talento e giovani, che possano costare poco e fruttare tanto, sul campo e magari anche dal punto di vista economico.

