Smalling: “Uno dei motivi per cui sono ancora nella Roma sono i tifosi”

Le parole di Chris Smalling, difensore della Roma

"Uno dei motivi per cui sono ancora nella Roma è l'affetto dei tifosi e quello dei compagni. I tifosi? Sono davvero speciali. Non ci sono molte altre squadre in Italia con uno stadio sempre tutto esaurito. In ogni partita, indipendentemente che l'avversario sia in cima o in fondo in classifica, lo stadio è sempre pieno ed è incredibile avere un seguito del genere".