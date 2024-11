Baiocchini: “Nel Milan c’è qualche meccanismo che non funziona”

Intervenuto a Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava: "C'è qualche meccanismo che non funziona nel Milan, e focalizzandoci solamente sui 4 di difesa, possiamo dire che nelle ultime 5 Fonseca non ha mai mandato in campo la stessa difesa. E questo magari può essere buono per quanto riguarda le rotazioni, per tenere sempre i giocatori freschi lì nel reparto arretrato, ma poi meno buono per quanto riguarda i meccanismi, la sinergia, il feeling che si può creare tra i diversi difensori".