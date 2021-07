Skriniar: “Calhanoglu è forte, non conta che arrivi dal Milan”

Milan Skriniar parla del trasferimento di Hakan Calhanoglu da una sponda all'altra del Naviglio: "Non ci interessa da dove arriva, è forte"

Il difensore dell' Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dell'arrivo di Hakan Calhanoglu . Il turco si è aggregato ai nerazzurri dopo la scadenza del suo contratto con il Diavolo, dividendo la tifoseria rossonera in due parti: da una parte, ci sono i tifosi contenti del suo addio viste le elevate pretese economiche, dall'altra ci sono coloro che non accettano questo tradimento.

Skriniar commenta così l'arrivo di Calhanoglu: "Non conta che arrivi dal Milan. Siamo felici di averlo con noi perché tecnicamente è molto forte è su calci piazzati è fenomenale". L'ex numero 10 rossonero ha già segnato il primo gol con la maglia dell'Inter nella partita contro la Pro Vercelli, terminata 4-0 per i nerazzurri. Ecco Ballo-Touré: il terzino si presenta in conferenza.