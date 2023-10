Sissoko: “Allegri? Mette le mani avanti, la sua è solo tattica”

Intervistato dai microfoni di TuttoJuve.com, Mohamed Sissoko ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus in vista della corsa scudetto. L'ex centrocampista, infatti, si è riferito al dibattito creatosi fra l'allenatore bianconero e Stefano Pioli relativo alla squadra favorita per la vittoria finale. Ecco le parole di Sissoko .

"Le parole di Allegri? E' più tattica, mette le mani avanti. La Juventus inizia sempre la stagione per vincere lo scudetto, la rosa per me è all'altezza delle contendenti e non è affatto inferiore- Per me può vincere lo scudetto, sarebbe davvero molto bello se ci riuscisse già quest'anno".