Sirigu avvisa: “Donnarumma erede di Buffon? Manteniamo i toni soft”

Salvatore Sirigu, secondo portiere dell'Italia, ha parlato del collega di reparto Gianluigi Donnarumma. E' lui l'erede di Buffon? La risposta

Salvatore Sirigu, ai microfoni del 'Corriere della Sera', è ritornato sul discorso tra lui e Gianluigi Donnarumma prima dei rigori contro Spagna e Inghilterra. Cosa si sono detti i due? Queste le dichiarazioni in cui parla anche di Gianluigi Buffon: "Resterà per sempre un segreto tra me, lui e Meret, un altro giovane serio e sereno. Io sono più vecchio, mi ascoltano. Gigio ha umiltà e testa sulle spalle, perciò mi piace: i calciatori passano, gli uomini restano".