Sinner: “Ecco come sono diventato tifoso del Milan. Modric? Sarebbe bello”

Intervistato a Eurosport, Jannik Sinner ha parlato così del Milan, della sua fede rossonera e del possibile arrivo di Luka Modric: "Modric? Sarebbe bello, no (sorride, ndr)? Sì, non voglio sembrare uno che conosce il calcio molto, molto bene, ma i singoli giocatori che abbiamo sono molto bravi. La qualità che abbiamo, è incredibile. Sono diventato tifoso del Milan quando ho lasciato casa. Ero in appartamento con un altro giocatore più giovane. Aveva due anni meno di me ed era tifoso del Milan".