Sinner: “Ecco come mi sono appassionato al Milan” | News

Sinner, campione di tennis e tifoso del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giovane tennista italiano Jannik Sinner, fresco vincitore dell'ATP di Sofia, è notoriamente tifoso del Milan. Ma come è nata la sua passione per i colori rossoneri? Lo ha svelato lo stesso Sinner ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Mi diverto sui go-kart, a tirare calci a un pallone. Tifo Milan perché a Bordighera il mio primo compagno di casa era un milanista sfegatato. Mi sono appassionato».