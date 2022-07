Sinner: “Sarà una bella Serie A, il mio Milan sta per rinforzarsi”

Jannik Sinner, noto tennista e grande tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima stagione di Serie A, a suo dire molto avvincente. Queste le parole a La Gazzetta dello Sport: "Mi limito a dire che sarà un bel campionato: all’Inter è tornato Lukaku, la Roma si è presa Dybala, ma anche noi stiamo per rinforzarci. Ci sarà da divertirsi… Tranne che per Vagnozzi (allenatore di Sinner, ndr) che è interista...". Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>