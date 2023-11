Sindaco di Rozzano: “Una tra Milan e Inter potrebbe rimanere a Milano”

Su uno stadio a Milano: "Oltre a Sesto, secondo me nemmeno Milano è ancora fuori dai giochi e credo che alla fine una delle due squadre potrebbe rimanere lì. Credo che l’Inter prenderà in considerazione tutta una serie di variabili che potrebbero essere le strutture, i trasporti e la viabilità. Credo che da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene: l’area d’interesse è servita dalla tangenziale ovest, dalla Milano-Genova, dalla Strada Statale 35 e dal capolinea della Metropolitana che è a 200 metri dalla zona. Per questo credo che Rozzano sia in una posizione abbastanza competitiva, poi non so che ragionamenti stiano facendo su Sesto". LEGGI ANCHE: Milan, giusto buttare nella mischia Camarda? Ecco i pro e i contro >>>