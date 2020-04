Simone: “Pioli è un allenatore da Milan. Rangnick? Ho qualche dubbio”

NEWS MILAN – Marco Simone, ex calciatore rossonero, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli e Ralf Rangnick: “Pioli? Nonostante stia vivendo una situazione particolare, sta dimostrando di poter essere l’allenatore del Milan. È un peccato, una situazione assurda. Se esiste davvero un preaccordo con Rangnick, le tempistiche sono del tutto sbagliate”.

Su Rangnick: "Ho qualche dubbio che una figura così possa funzionare in Italia. E poi il suo ruolo in pratica eliminerebbe quello di Maldini. Il club deve fare chiarezza su come impostare l'ambito dirigenziale. Se Gazidis intende impostarlo come all'estero, allora con Paolo andrebbe chiuso il rapporto e magari Rangnick potrebbe funzionare".

