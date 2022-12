Simeone: “Contro il Milan abbiamo capito di essere una grande squadra”

Intervistato da 'Sportmediaset', Giovanni Simeone ha parlato del Napoli e del sogno scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "La partita contro il Milan ci ha dato segnali di essere una grande squadra perché anche le partite in cui non abbiamo giocato tanto bene abbiamo fatto la differenza. Anche quella contro il Liverpool è l'esempio che stiamo facendo qualcosa di buono. Mondiale dell'86 all'Argentina e scudetto al Napoli nell'87? Non parliamo di queste cose (ride, ndr). Sono belle da sentire perché ti portano a credere sempre di più in questa squadra ma sono i fatti che contano. È bellissimo che l'Argentina abbia vinto e noi porteremo questo Napoli avanti lottando e poi il destino, con l'aiuto di tante persone da lassù, i tanti napoletani che tiferanno per tutti noi". Amichevole PSV-Milan 3-0: le pagelle dei rossoneri.