Simic: “Boban? In Croazia abbiamo sempre seguito il Milan grazie a lui”

MILAN NEWS – Dario Simic, classe 1975, ex difensore rossonero dal 2002 al 2008, ha parlato, in diretta su ‘Instagram‘, con Carlo Pellegatti. Simic nella sua lunga intervista si è soffermato a parlare di Zvonimir Boban, che, come tutti sanno, è stato licenziato dopo aver attaccato la proprietà attuale del Milan in un’intervista rilasciata 2alla Gazzetta dello Sport.

"Prima partita nel Milan e primo gol. Indossare la maglia del Milan è stato un grande onore. Noi in Croazia abbiamo sempre seguito il Milan grazie a Zvonimir Boban – dice Simic – Non ero titolare, ma era importante farsi trovare pronti quando serviva. Abbiamo vinto le due Champions League partendo dai preliminari, abbiamo dovuto fare tante partite, quindi c'era bisogno di tutti. Non era facile, ma era fondamentale farsi trovare pronti".

