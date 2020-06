Simic: “Ancelotti? Un grande uomo e un grande allenatore”

MILAN NEWS – Dario Simic, ex difensore rossonero dal 2002 al 2008, ha parlato in diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti. Simic si è soffermato su Carlo Ancelotti, grande allenatore dal Milan dal 2001 al 2009 con cui ha vinto due Champions League nel 2003 e nel 2007: “Ancelotti? E’ prima di tutto un grande uomo e un grande allenatore. Mi ha dato grande tranquillità, eravamo un bel gruppo in quel periodo”.

Su Rebic: “Ante ha fatto ottime partite. Per i giocatori, è più facile giocare in una squadra dove l’ambiente è positivo. Il loro rendimento dipendere anche dal resto della squadra”. SIMIC INTANTO HA PARLATO ANCHE DI QUALCHE RAMMARICO LEGATO ALLA SUA CARRIERA, CONTINUA A LEGGERE >>>

