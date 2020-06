Milan, il rammarico di Simic: “Potevamo vincere più Champions League”

MILAN NEWS – Dario Simic, ex difensore del Milan dal 2002 al 2008, ha parlato in diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti. Simic si è soffermato sulla sua esperienza in rossonera, evidenziato i trionfi e qualche rammarico avuto con Carlo Ancelotti in quegli anni d’oro.

"Champions? Con quella di Manchester abbiamo iniziato un ciclo, con quella del 2007 lo abbiamo chiuso. Potevamo vincere più Champions in questi cinque anni. A La Coruna non so cosa sia successo, all'andata potevamo vincere 7-1. – afferma Simic – .Anche a Barcellona, qualche anno dopo, hanno annullato un gol regolare ad Andriy Shevchenko. Prima poi il Milan ci tornerà. Non è un momento facile, non bisogna guardare troppo il passato. Il progetto del nuovo stadio è importante, Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri".

