Simeone: “De Paul al Milan? Lui voleva solo l’Atletico Madrid”

Simeone ha parlato di De Paul in un'intervista a Marca: "Rodrigo ha sempre desiderato venire qua". Il giocatore era in orbita Milan

Il Milan ha seguito a lungo Rodrigo de Paul, ma l'argentino si è trasferito all'Atletico Madrid di Diego Simeone. Gli spagnoli hanno acquisito le prestazioni sportive del giocatore per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. La società rossonera non sarebbe riuscita a mettere sul piatto tutti quei soldi cash, ma avrebbe puntato su alcune contropartite.