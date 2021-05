Shevchenko: “Superlega? Così si distrugge il calcio” | News

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Shevchenko si racconta, presentando il suo libro "Forza gentile". Ecco un estratto con le sue dichiarazioni: "Che cosa penso della Superlega? Così si distrugge il calcio, la tradizione. La formula che hanno inventato non l'ho capita. Come ha detto Guardiola non ha senso creare un torneo in cui rimani sempre. E' un progetto presentato malissimo, distruggerebbe Paesi come il mio e tanti altri in cui sono nati grandi talenti. E sarebbe un danno verso la cultura del calcio. Il modello della Champions è stato modificato nel tempo, ma dà a tutti la possibilità di partecipare".