Shevchenko: “Spero che il Milan possa tornare in Champions” | News

Andrij Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, ha parlato di Milan e lotta per entrare in Champions League

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Shevchenko ha parlato di Milan e della lotta Champions: "Dieci anni fa avrei detto che era impossibile vedere il Milan fuori dalla Champions per un periodo così lungo, ma tante cose sono successe a cominciare dalla vendita di Berlusconi. Spero per i tifosi che l'assenza sia finita. Maldini? Ci sentiamo spesso, il suo lavoro è ottimo. La competitività nel calcio italiano è alta. L'Inter ha fatto la differenza anche perché la Juve è calata. Un campionato molto equilibrato. Considero la Serie A come un eccezionale laboratorio. Se allenerò un club? Certo, vorrei una squadra di livello internazionale". Intanto ci sono novità sul futuro di giocatore del Milan.