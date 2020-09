Shevchenko: “Milan, per lo Scudetto è presto. Ma Champions possibile”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sugli obiettivi, concreti, che può porsi in questa stagione il Milan di Stefano Pioli. “Se può lottare per lo Scudetto? Mi pare ancora presto. Credo che l’obiettivo potrebbe essere tornare in Champions League“. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>